В Самаре готовятся к строительству двухуровневой развязки на Московском шоссе
Министр Пивкин подтвердил, что идет работа над поперечником до Ново-Садовой
О сроках начала стройки пока ничего неизвестноФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:
От перекрестка Московского шоссе и Авроры до Ново-Садовой будет построена дорога с двухуровневой развязкой. Об этом в стриме на ОК сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Новая дорога не затронет Ботанический сад, а пройдет по частному сектору.
- Объект будет востребованный. Будет транспортная развязка на Московском шоссе, двухуровневая - тоннель, - отметил господин министр. - Либо Аврора низом пройдет, либо Московское шоссе.
Сам проект планировки уже готов, специалисты готовятся начать проектирование дороги и развязки.
ИСТОЧНИК KP.RU