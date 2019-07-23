В Самаре готовятся к строительству двухуровневой развязки на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-23T19:28:19+03:00

О сроках начала стройки пока ничего неизвестно Фото: Яндекс.Карты

Министр Пивкин подтвердил, что идет работа над поперечником до Ново-Садовой

Изменить размер текста: A A

От перекрестка Московского шоссе и Авроры до Ново-Садовой будет построена дорога с двухуровневой развязкой. Об этом в стриме на ОК сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Новая дорога не затронет Ботанический сад, а пройдет по частному сектору.

- Объект будет востребованный. Будет транспортная развязка на Московском шоссе, двухуровневая - тоннель, - отметил господин министр. - Либо Аврора низом пройдет, либо Московское шоссе.

Сам проект планировки уже готов, специалисты готовятся начать проектирование дороги и развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU