В «Кошелеве» собираются строить тоннель под железной дорогой
Он сильно упростит транспортную ситуацию в Крутых Ключей
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В Самаре собираются построить новый тоннель под железнодорожным полотном. Он будет располагаться в Крутых Ключах, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
- На въезде в город, в районе Мехзавода, будет строиться тоннель под железнодорожными путями, - отметил Пивкин. -Технологии и уклоны позволяют строить без прерывания движения поездов. Он будет вести поток от проспекта Мира до Северного шоссе.
Тоннель поможет развитию транспортного узла у ТЦ «Мега». Кроме того, сейчас идет работа над проектом расширения выездов и заездов у магазина «ИКЕЯ».
ИСТОЧНИК KP.RU