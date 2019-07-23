В «Кошелеве» собираются строить тоннель под железной дорогой

СЕГОДНЯ 21:23 2019-07-23T21:23:17+03:00

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В Самаре собираются построить новый тоннель под железнодорожным полотном. Он будет располагаться в Крутых Ключах, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

- На въезде в город, в районе Мехзавода, будет строиться тоннель под железнодорожными путями, - отметил Пивкин. -Технологии и уклоны позволяют строить без прерывания движения поездов. Он будет вести поток от проспекта Мира до Северного шоссе.

Тоннель поможет развитию транспортного узла у ТЦ «Мега». Кроме того, сейчас идет работа над проектом расширения выездов и заездов у магазина «ИКЕЯ».

ИСТОЧНИК KP.RU