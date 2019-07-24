В Тольятти при крупном пожаре в кафе пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-24T07:52:06+03:00

На тушение пламени, которое распространилось на площади 1600 кв.м, у пожарных ушло около 3 часов

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В ночь на среду, 24 июля, в Центральном районе Тольятти произошел крупный пожар. Там на Комсомольском шоссе, 39А загорелось кафе.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:38. По приезду было установлено, что горит помещение на первом этаже кафе. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 2:04, а ликвидировать открытое горение — в 3:02. Полностью же устранить последствия пожара экстренные службы смогли в 3:46. К счастью, в результате случившегося никто не погиб, но пострадал один человек — 59-летний мужчина. Его увезли в Тольяттинскую городскую больницу в ожоговое отделение.

По данным оперативного ведомства, на месте происшествия работали 80 человек и 24 спецмашины, в том числе от МЧС 62 человека и 16 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU