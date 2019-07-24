В Самарской области пассажирский поезд протаранил на ж/д переезде иномарку

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-24T08:13:56+03:00

Водитель иномарки решил проскочить перед поездом, но не успел Фото: Скриншот с видео

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Утром в среду, 24 июля, на железнодорожном переезде на Санчелеевском шоссе неподалеку от села Тимофеевка произошло ДТП. Там пассажирский поезд протаранил автомобиль «Шевроле». Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Легковушка попала под пассажирский поезд «Адлер — Тольятти». Как водитель не заметил приближающийся состав — непонятно. Там даже светофор есть, - поделились местные жители.

Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, удар пришелся на правую пассажирскую сторону иномарки. Там остались серьезные вмятины. На месте происшествия работали врачи скорой помощи и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721945" frameborder="0"></iframe> Возле Тольятти на ж/д переезде столкнулись поезд и легковушка.Видео: паблик ТОЛЬЯТТИ

ИСТОЧНИК KP.RU