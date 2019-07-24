В Самаре изменят схему движения трамвая № 7
Он будет ходить по укороченному маршруту из-за работ на трамвайных путях
25 июля трамвай № 7 будет ходить только до Барбошиной поляныФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре скорректируют схему движения трамвая № 7, который по будням курсирует от станции метро «Победа» до стадиона «Самара Арена».
- В четверг, 25 июля, трамвай № 7 будет ходить по укороченному маршруту: от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.
По словам чиновников, изменения связаны с проведением работ по обустройству бетонного откоса на повороте трамвайных путей с Московского шоссе на разворотное кольцо.
ИСТОЧНИК KP.RU