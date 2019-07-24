2019-07-24T19:37:01+03:00
Общество

В МЧС прокомментировали закрытие палаточного лагеря в Самарской области

В ведомстве уверяют, что документов у лагеря Самарского казачьего кадетского корпуса не было
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В лагере отдыхали 20 кадетов, их развезли по домамВ лагере отдыхали 20 кадетов, их развезли по домамФото: из личного архива
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В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали про закрытое палаточного лагеря Самарского казачьего кадетского корпуса. По мнению специалистов, лагерь был несанкционированный.

— 23 июля в ходе проведения рейдового осмотра территории Красноярского района, подверженной угрозе возникновения лесного пожара, было выявлено расположение палаточного лагеря по адресу: п.г.т. Волжский, ул. М. Горького, 6А, — говорится в сообщении ведомства. — В ходе выезда было установлено, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.

В итоге комиссия приняла решение закрыть лагерь и вывезти детей. Такие меры предосторожности связаны с трагедией в Хабаровском крае. Напомним, в палаточном городке в ночь на 23 июля произошел пожар. Погибло 4 ребенка.

Ранее руководитель корпуса Александр Рябов рассказал «Комсомольской правде» - Самара», что в лагере были все необходимые документы, а у сотрудников МЧС не возникло вопросов к противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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