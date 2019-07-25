Департамент транспорта Самары: «Отменять автобусные маршруты №1 и №50 никто не будет. Из реестра убрали маршрутки»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-25T10:18:39+03:00

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Отменять 8 автобусных маршрутов в Самаре не будут. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе перестанут ходить автобусы №№ 1, 6, 37, 38, 50, 61, 77д, 240. При этом два маршрута - №1 и №50 - идут от железнодорожного вокзала до Красной Глинки и их отмена привела бы к серьезным последствиям, отрезав большую часть Красноглинского района от города. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в департаменте транспорта города, убирать эти маршруты никто не собирается.

- Из реестра только убрали недействующие коммерческие маршруты, которые дублировали маршруты автобусов, которые работают по муниципальному контракту. Убирать автобусы №№ 1, 6, 37, 38, 50, 61 никто не собирается, - сказал собеседник.

Кроме того, в департаменте транспорта решили добавить в реестр 3 автобуса на маршрут №80, который следует до Волгаря. Сейчас на нем курсируют 3 машины. Количество автобусов на маршруте пока не изменится, однако, если появится необходимость, до Волгаря на постоянной основе пустят 6 машин.

Напомним, до осени городские власти планируют провести повторный конкурс по поиску перевозчика на маршрут №210. Первые торги уже прошли – на них не подали ни одной заявки.

При этом, если перевозчика на 210 маршрут удастся найти, то реестр автобусов, которые работают по муниципальному контракту, пересматривать не будут, т.е. маршруты автобусов и количество машин останутся прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU