В Самаре глава Октябрьского района лишил тока опасный батут на пляже
В Самаре на пляже в районе спуска улицы Советской Армии нашли опасное место для детского отдыха. Там кто-то самовольно установил небезопасный батут с бассейном. Об этом в Твиттере сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.
- Из вагончика торчат оголенные провода, розетка висит. К чему они подключены, непонятно, но тянутся провода к батуту. Я его благополучно выключил, чтобы никого не ударило током. Вообще это, конечно, безобразие, - поделился Александр Кузнецов.
По словам чиновника, сейчас районная администрация разбирается в ситуации. Они примут необходимые меры реагирования совместно с полицией.
В Самаре на пляже на Советской Армии нашли незаконный батут . Заехал на пляж на Советской Армии. Кто-то самовольно установил небезопасный батут с бассейном. Сейчас разбираемая в ситуации. Совместно с полицией будем принимать меры. https://t.co/g3SnnQnguV
ИСТОЧНИК KP.RU