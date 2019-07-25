В Самаре глава Октябрьского района лишил тока опасный батут на пляже

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-25T10:16:14+03:00

Кто-то самовольно установил на пляже батут с бассейном и подключил его к сети Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В Самаре на пляже в районе спуска улицы Советской Армии нашли опасное место для детского отдыха. Там кто-то самовольно установил небезопасный батут с бассейном. Об этом в Твиттере сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

- Из вагончика торчат оголенные провода, розетка висит. К чему они подключены, непонятно, но тянутся провода к батуту. Я его благополучно выключил, чтобы никого не ударило током. Вообще это, конечно, безобразие, - поделился Александр Кузнецов.

По словам чиновника, сейчас районная администрация разбирается в ситуации. Они примут необходимые меры реагирования совместно с полицией.

В Самаре на пляже на Советской Армии нашли незаконный батут . Заехал на пляж на Советской Армии. Кто-то самовольно установил небезопасный батут с бассейном. Сейчас разбираемая в ситуации. Совместно с полицией будем принимать меры. https://t.co/g3SnnQnguV

ИСТОЧНИК KP.RU