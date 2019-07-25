2019-07-25T10:47:41+03:00
Общество

В Самаре могут частично закрыть проезд по проспекту Кирова

Ограничения связаны с ремонтными работами в районе Кировского моста
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорожники должны доделать все работы до 1 сентябряДорожники должны доделать все работы до 1 сентябряФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре могут частично перекрыть движение транспорта по проспекту Кирова. Это связано с капитальным ремонтом участка от Кировского моста до улицы Ветлянской.

- Частичное ограничение движения по проспекту Кирова возможно в связи с необходимостью завершить работы на проезжей части к 1 сентября. Просим с пониманием отнестись к работам и планировать свои поездки заранее, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Как отмечают представители ведомства, чтобы снизить риск возникновения пробок, подрядчика попросили не проводить работы в часы пик, когда высока загруженность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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