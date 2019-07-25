В Тольятти вооруженные преступники похитили 15 миллионов из офиса и скрылись на Porsche Cayenne

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-25T11:20:19+03:00

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Дерзкое разбойное нападение сегодня утром, в четверг 25 июля, совершено в Автомобильной столице. Неизвестные преступники ограбили офис в Автозаводском районе.

- Фрунзе, 2 А. Вооруженная группировка, похитила 15 миллионов из офисного помещения и скрылась в неизвестном направлении на Porsche Cayenne, - сообщает "Патруль Тольятти".

Название фирмы не разглашается. В полиции "КП-Самара" информацию об ограблении подтвердили, однако подробности стражи порядка пока не разглашают. Отметим, что по указанному адресу располагается сразу несколько предприятий, в том числе многопрофильная компания, офисы операторов связи, офис по организации квестов и не только. В ближайшее время по ситуации примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU