В Самаре на iВолге электрические счетчики превратили в современное искусство

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-25T14:02:49+03:00

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В Самаре электрические счетчики стали частью современного искусства. По инициативе АО «Самарская сетевая компания» 24 июля на Молодежном форуме Приволжского Федерального округа «iВолга 2.0» более 150 участников смены «Культурный Бум» создавали инсталляции с использованием электрических счетчиков. Цель проекта «НеPROсчет» - продвижение идей рационального использования энергоресурсов в молодежной среде. Как считают организаторы, это важно не только с позиции заботы об окружающей среде, но и для эффективного использования собственного семейного бюджета.

Участники каждой из 10 команд переосмыслили понятие «исчислимости» в современной цивилизации с ее экологическими и межличностными вопросами. При этом сам прибор учета в работах выступал и как счетчик ресурсов, и как метафора времени, денег, материальных благ.

- Мы надеемся, что инсталляции, которые молодые художники создали вчера, окажут свое влияние не только на 2000 участников iВолга 2.0, но и донесут идеи ответственного отношения к энергии через Instagram-страницы всех участников проекта, - отметил генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин.

Проекту «НеPROсчет» оказали поддержку АО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт», представители которых в ходе форумной коллаборации помогали организовывать работу участников iВолги 2.0.

ИСТОЧНИК KP.RU