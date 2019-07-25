В Самаре на перекрестке Калинина/Свободы «Нива» опрокинулась на крышу после столкновения с BMW

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-25T14:52:03+03:00

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Днем, 25 июля, в Самаре на пересечении улиц Калинина и Свободы произошло серьезное ДТП. Там «Шевроле Нива» перевернулась на крышу после столкновения с BMW. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Видимо, кто-то из водителей не посмотрел на знаки на перекрестке и устроил ДТП. Пора уже там светофор ставить. На место выезжали полицейские, медики скорой помощи и сотрудники МЧС, - рассказали свидетели происшествия.

По словам местных жителей, аварии на пересечении улиц Калинина и Свободы довольно частое явление. Они утверждают, что ДТП там происходят стабильно по 2 раза в неделю, поэтому знающие автомобилисты при подъезде к перекрестку сбавляют скорость.

Иномарка разбила "морду" после столкновения с "Нивой"Фото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU