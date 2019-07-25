2019-07-25T16:27:03+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта труб на Масленникова изменятся маршруты троллейбусов № 4, 15 и 19

Схемы движения скорректируют вечером 25 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Некоторое время троллейбусы не будут заезжать на проспект МасленниковаНекоторое время троллейбусы не будут заезжать на проспект МасленниковаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре скорректируют схемы движения трех троллейбусов: № 4, 15 и 19. Они изменят свои маршруты из-за работ на проспекте Масленникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- На проспекте Масленникова будут вестись работы на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм. В связи с этим с 23:30 четверга, 25 июля, и до окончания работ троллейбусы № 4, 15 и 19 будут курсировать по измененным схемам, - отметили в мэрии.

Так, троллейбус № 19 будет ходить до станции метро «Московская», а троллейбусы № 4 и 15 — по Московскому шоссе и улице Коммунистической. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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