2019-07-25T22:49:41+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют движение по улице Шоссейной в Самаре

Сейчас в Куйбышевском районе подходят к концу строительные работы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
В Самаре завершают работы на улице ШоссейнойВ Самаре завершают работы на улице ШоссейнойФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Изменить размер текста:

В Самаре заканчивают строительство левобережной транспортной развязки в Куйбышевском районе. Уже 1 августа по улице Шоссейной запустят движение.

— Ведутся активные работы, чтобы запустить 1 августа автотранспорт. Движение будет по съезду номер 1 — это улица, параллельная Шоссейной. Это временная схема, которая облегчит движение. Спасибо за понимание всем жителям Куйбышевского района и прилегающих территорий, — отметил главный инженер проекта «Мосты и тоннели» Евгений Румянцев.

Сейчас на восьми съездах ведут активные работы по укладке дорожной одежды, по досыпке земляного полотна на временном участке. Встраиваются фундаменты под опоры освещения, они совмещены с троллейбусной линией. Троллейбусы запустят 1 сентября. Временной схема движения перестанет быть с запуском движения по основным полосам. Это будет в сентябре-октябре.

— Мы пустим движение по съезду номер 1, который будем прорабатывать. Улицу Шоссенйюу полностью переложили. Параллельно построили съезд номер два. Шоссейная по сути будет дублером, — объясняет Румянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре заливают бетоном последний участок Фрунзенского моста
Двух футболистов «Крыльев Советов» вызвали в юношескую сборную России
В Сызрани без света останутся несколько десятков тысяч человек
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо» 30 августа 2019 на «Самара Арене»: цены, где купить
В Самаре отправили под стражу пристава, который попался на полумиллионной взятке
В Самаре на Волге очевидцы спасли тонущего 13-летнего мальчика
В Самаре из-за ремонта труб на Масленникова изменятся маршруты троллейбусов № 4, 15 и 19
Известный шеф-повар приедет в Самару, чтобы накормить роддом и сотрудников пивзавода
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив» 3 августа на «Самара Арене»: цены, где купить
Самый дешевый билет на игру «Крыльев Советов» со «Спартаком» обойдется в 500 рублей
«О нем ничего не знали»: прокуратура рассказала, чем им не понравился детский палаточный лагерь под Самарой
В Тольятти руководителя почтового отделения уличили в присвоении чужой пенсии
В Самаре на перекрестке Калинина/Свободы «Нива» опрокинулась на крышу после столкновения с BMW
Экс-полицейская из Самары после скандала покинула реалити-шоу «Дом-2»