Стало известно, когда откроют движение по улице Шоссейной в Самаре

25 Июль 22:49 2019-07-25T22:49:41+03:00

Сейчас в Куйбышевском районе подходят к концу строительные работы

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В Самаре заканчивают строительство левобережной транспортной развязки в Куйбышевском районе. Уже 1 августа по улице Шоссейной запустят движение.

— Ведутся активные работы, чтобы запустить 1 августа автотранспорт. Движение будет по съезду номер 1 — это улица, параллельная Шоссейной. Это временная схема, которая облегчит движение. Спасибо за понимание всем жителям Куйбышевского района и прилегающих территорий, — отметил главный инженер проекта «Мосты и тоннели» Евгений Румянцев.

Сейчас на восьми съездах ведут активные работы по укладке дорожной одежды, по досыпке земляного полотна на временном участке. Встраиваются фундаменты под опоры освещения, они совмещены с троллейбусной линией. Троллейбусы запустят 1 сентября. Временной схема движения перестанет быть с запуском движения по основным полосам. Это будет в сентябре-октябре.

— Мы пустим движение по съезду номер 1, который будем прорабатывать. Улицу Шоссенйюу полностью переложили. Параллельно построили съезд номер два. Шоссейная по сути будет дублером, — объясняет Румянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU