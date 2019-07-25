2019-07-25T23:06:55+03:00
Общество

В Самаре заливают бетоном последний участок Фрунзенского моста

У подрядчиков все идёт по плану, мост откроют уже в сентябре
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Рабочие начали заливать бетоном последнюю захватку проезжей части пролетного строения.Рабочие начали заливать бетоном последнюю захватку проезжей части пролетного строения.
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В Самаре завершается строительство Фрунзенского моста. 25 июля рабочие начали заливать бетоном последнюю захватку проезжей части пролетного строения.

— На эту часть мы заказали порядка 245 кубометров бетона. Его зальют в течение 12 часов, работать будем без перерывов, — объясняет главный инженер группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» АО «Стройтрансгаз» Алексей Атылин. — Затем приступим к гидроизоляции проезжей части и устройству двух слоёв асфальтобетонного покрытия с верхними слоями щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Основные работы на Фрунзенском мосту заканчивают, и скоро подрядчик приступит к устройству дорожной одежды. Все работы проводятся по плану. Уже в сентябре-октябре планируется открыть движение по мостовому переходу и по дороге от улиц Фрунзе до Шоссейной. По словам Атылина, запас прочности моста запроектирован в два раза больше ожидаемого. Фрунзенский мост выдержит 40 тысяч автомобилей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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