В Самаре заливают бетоном последний участок Фрунзенского моста
В Самаре завершается строительство Фрунзенского моста. 25 июля рабочие начали заливать бетоном последнюю захватку проезжей части пролетного строения.
— На эту часть мы заказали порядка 245 кубометров бетона. Его зальют в течение 12 часов, работать будем без перерывов, — объясняет главный инженер группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» АО «Стройтрансгаз» Алексей Атылин. — Затем приступим к гидроизоляции проезжей части и устройству двух слоёв асфальтобетонного покрытия с верхними слоями щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Основные работы на Фрунзенском мосту заканчивают, и скоро подрядчик приступит к устройству дорожной одежды. Все работы проводятся по плану. Уже в сентябре-октябре планируется открыть движение по мостовому переходу и по дороге от улиц Фрунзе до Шоссейной. По словам Атылина, запас прочности моста запроектирован в два раза больше ожидаемого. Фрунзенский мост выдержит 40 тысяч автомобилей в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU