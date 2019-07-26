В Самаре частично перекрыли проезд по улице Ново-Вокзальной

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-26T08:30:03+03:00

Проезд закрыли только по одной половине дороги - по нечетной стороне улицы Фото: Яндекс. Карты

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Вечером в четверг, 25 июля, в Самаре перекрыли проезд по улице Ново-Вокзальной. Ограничения ввели на участке от улицы Фадеева до Московского шоссе и на отрезке протяженностью 100 м от Московского шоссе в направлении улицы Ново-Садовой.

- Полностью закрыта для движения будет только одна половина дороги - по нечетной стороне улицы. Там будут проводиться работы по замене коммуникаций, - сообщили в своем Инстаграме представители отдела ГИБДД Самары.

По данным ведомства, ориентировочный срок завершения работ — сентябрь 2019 года. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU