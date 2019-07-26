В Самаре частично перекрыли проезд по улице Ново-Вокзальной
Ограничения связаны с работами по замене коммуникаций
Проезд закрыли только по одной половине дороги - по нечетной стороне улицыФото: Яндекс. Карты
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Вечером в четверг, 25 июля, в Самаре перекрыли проезд по улице Ново-Вокзальной. Ограничения ввели на участке от улицы Фадеева до Московского шоссе и на отрезке протяженностью 100 м от Московского шоссе в направлении улицы Ново-Садовой.
- Полностью закрыта для движения будет только одна половина дороги - по нечетной стороне улицы. Там будут проводиться работы по замене коммуникаций, - сообщили в своем Инстаграме представители отдела ГИБДД Самары.
По данным ведомства, ориентировочный срок завершения работ — сентябрь 2019 года. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU