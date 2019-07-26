В Самарской области в 2019 году заменят 45 лифтов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-26T08:46:20+03:00

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Старые и уже непригодные для эксплуатации лифты в домах жителей Самарской области ждет капитальные ремонт. В этом году на эти цели из областного бюджета выделили 100 миллионов рублей. Об этом стало известно на рабочем совещании в министерстве энергетики и ЖКХ региона, которое прошло в четверг, 25 июля.

- Сейчас работы ведутся в Самаре в многоквартирном доме на проспекте Кирова, 261, где в январе 2018 года загорелся пассажирский лифт. Он был полностью поврежден и был выведен из эксплуатации, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Всего же в 2019 году в регионе намерены восстановить 45 лифтов, которые были признаны непригодными для эксплуатации. Новое оборудование установят в 26 многоквартирных домах, расположенных в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

ИСТОЧНИК KP.RU