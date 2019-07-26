2019-07-26T12:03:36+03:00
Общество

В Самаре к 1 сентября появятся 23 светофора возле школ

Некоторые светофоры будут традиционными трехцветными, а часть - мигающими желтым
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре в 2019 году установят светофоры на 35 участках дорог. 23 «регулировщика» появятся возле школ, еще 6 — в местах концентрации ДТП. На некоторых участках появятся обычные трехцветные светофоры, на других же — светофоры Т.7, которые обозначают пешеходный переход мигающим желтым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Работы на трети объектов уже завершены. В первую очередь светофоры устанавливаются возле детских учебных заведений. Эти работы необходимо завершить до 1 сентября. 13 светофоров уже функционируют, 10 пока в работе, - рассказали в городской администрации.

На этой неделе специалисты трудятся в Красноглинском районе Самары. Там возле школ № 1, 9, 118, 122, 146, 156, 164, 165 планируется установить 8 пешеходных светофоров. Четыре из них уже работают.

Отметим, что кроме светофоров в городе обновляют и дорожную разметку. Сейчас ее нанесли на 75% объектов, новые дорожные знаки установили на 41% дорог, а пешеходные ограждения — на 30%. Полностью завершить все эти работы планируется к середине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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