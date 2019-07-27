В Сызрани посередине проезжей части провалился асфальт

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-27T13:02:11+03:00

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«Дорожные черви» добрались и до Сызрани. На днях там на улице Советской напротив здания Почты провалился асфальт. Как сообщает портал «КТВ-Луч», глубокая яма появилась прямо посередине проезжей части.

Кстати, это не первое подобное ЧП в этом районе. Совсем недавно на тротуаре вдоль улицы Советской залатали другой провал.

По словам местных жителей, яма на проезжей части пока небольшая, но они опасаются, что она может увеличиться в размерах. Ведь если причина в том, что под дорогой подмыло грунт, опора для дорожного покрытия там неважная.

Сейчас найти причину провала и устранить его предстоит коммунальным службам и дорожникам. А вскоре после этого улицу Советскую в Сызрани ждет ремонт. Подрядчик — компания «Автодоринжиниринг» приведет ее в порядок за 84,6 млн рублей. Согласно контракту, работы должны быть завершены к 30 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU