2019-07-27T15:15:44+03:00
Происшествия

Около Жигулевска полыхающая машина перекрыла проезд по ГЭС

Причины пожара пока неизвестны
Вера ЦЫГАНКОВА
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Машина полностью объята огнемМашина полностью объята огнемФото: Яков КНЯЗЕВ
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В субботу, 27 июля, днем на дороге через Жигулевскую ГЭС произошло ЧП. Там прямо на дороге загорелась машина.

- Машина стояла ближе к обочине на выезде с ГЭС в сторону Жигулевска. Она вся полыхала. Дым был виден за километры. Что именно случилось мы не видели, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец происшествия.

По словам свидетелей ЧП, скорее всего ее водитель и пассажиры иномарки ехали на отдых. Так как наверху был багажник, во время пожара несколько человек оттаскивали от полыхающей машины прицеп, похожий на дом на колесах. Номера не местные. Судя по ним, прибыли люди из Мурманской области.

В целях безопасности другие автомобилисты перекрыли движение по полосе, где стоит горящая машина.

Информации о пострадавших пока нет. По словам очевидцев, пожарные уже работают на месте ЧП. Машина МЧС прибыла со стороны Жигулевска. Подробности ЧП уточняются.

Прицеп успели спасти от огня Фото: Яков КНЯЗЕВ

Прицеп успели спасти от огняФото: Яков КНЯЗЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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