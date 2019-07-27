В Сызрани нашли забытую скульптуру «Робинзона Крузо»
На днях в Сызрани недалеко от местного пляжа отдыхающие обнаружили удивительную скульптуру. Двухметровый памятник похож на главного персонажа известного романа Даниэля Дефо Робинзона Крузо. На левом плече каменного изваяния сидит попугай. Правда у этой части скульптуры уже нет головы.
Памятник оказался спрятан за многочисленными деревьями и кустарниками. Видимо поэтому долгое время его никто не замечал, и многие забыли о его существовании.
Однако любознательные отдыхающие в числе которых оказалась директор Сызранского краеведческого музея Марина Питьева, нашли статую и сразу сообщили о находке.
Фото скульптуры появилось в социальных сетях вместе с опросом «Видели ли вы ее раньше?». Больше 80% людей ответили «нет», но были и те, кто этот памятник помнит с детства.
- Я его с детства помню. И родители мои его с детства знают,а им уже по 60 лет, - написала Наталья Федорова.
Кто-то даже прислал старое фото скульптуры, когда вокруг нее еще не было столько растительности.
В любом случае сызранцы находке обрадовались. Многие собрались к ней наведаться. А другие предложили перенести скульптуру в какой-нибудь парк, чтобы там про нее точно больше не забыли.
ИСТОЧНИК KP.RU