В Сызрани нашли забытую скульптуру «Робинзона Крузо»

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-27T18:32:34+03:00

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На днях в Сызрани недалеко от местного пляжа отдыхающие обнаружили удивительную скульптуру. Двухметровый памятник похож на главного персонажа известного романа Даниэля Дефо Робинзона Крузо. На левом плече каменного изваяния сидит попугай. Правда у этой части скульптуры уже нет головы.

Памятник оказался спрятан за многочисленными деревьями и кустарниками. Видимо поэтому долгое время его никто не замечал, и многие забыли о его существовании.

Однако любознательные отдыхающие в числе которых оказалась директор Сызранского краеведческого музея Марина Питьева, нашли статую и сразу сообщили о находке.

Фото скульптуры появилось в социальных сетях вместе с опросом «Видели ли вы ее раньше?». Больше 80% людей ответили «нет», но были и те, кто этот памятник помнит с детства.

- Я его с детства помню. И родители мои его с детства знают,а им уже по 60 лет, - написала Наталья Федорова.

Кто-то даже прислал старое фото скульптуры, когда вокруг нее еще не было столько растительности.

В любом случае сызранцы находке обрадовались. Многие собрались к ней наведаться. А другие предложили перенести скульптуру в какой-нибудь парк, чтобы там про нее точно больше не забыли.

ИСТОЧНИК KP.RU