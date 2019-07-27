2019-07-27T18:32:34+03:00
Общество

В Сызрани нашли забытую скульптуру «Робинзона Крузо»

Находка вызвала бурное обсуждение в социальных сетях
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На днях в Сызрани недалеко от местного пляжа отдыхающие обнаружили удивительную скульптуру. Двухметровый памятник похож на главного персонажа известного романа Даниэля Дефо Робинзона Крузо. На левом плече каменного изваяния сидит попугай. Правда у этой части скульптуры уже нет головы.

Памятник оказался спрятан за многочисленными деревьями и кустарниками. Видимо поэтому долгое время его никто не замечал, и многие забыли о его существовании.

Однако любознательные отдыхающие в числе которых оказалась директор Сызранского краеведческого музея Марина Питьева, нашли статую и сразу сообщили о находке.

Фото скульптуры появилось в социальных сетях вместе с опросом «Видели ли вы ее раньше?». Больше 80% людей ответили «нет», но были и те, кто этот памятник помнит с детства.

- Я его с детства помню. И родители мои его с детства знают,а им уже по 60 лет, - написала Наталья Федорова.

Кто-то даже прислал старое фото скульптуры, когда вокруг нее еще не было столько растительности.

В любом случае сызранцы находке обрадовались. Многие собрались к ней наведаться. А другие предложили перенести скульптуру в какой-нибудь парк, чтобы там про нее точно больше не забыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация
Автомобиль Ford на Жигулевской ГЭС сгорел дотла, никто не пострадал
В воскресенье Самарскую область может накрыть гроза и порывистый ветер
Около Жигулевска полыхающая машина перекрыла проезд по ГЭС
Первый тайм матча Уфа - Крылья Советов закончился поражением гостей
В Тольятти ищут родственников слепого дедушки
Пожарную безопасность форума «iВолга 2.0» обеспечивают более 330 сотрудников МЧС
В Сызрани посередине проезжей части провалился асфальт
В Самаре и Тольятти новое жилье появляется быстрее, чем в заграничных мегаполисах
Квитанции за вывоз ТКО с ошибками приходят из-за отсутствия актуальной базы абонентов
Сызрань будет обеспечивать питьевой водой всю страну
Погода на начало рабочей недели в Самаре: холодать начнет уже с воскресенья
Лидеров Самарской области научат реализовывать нацпроекты
Самарские заключенные сошьют мужскую спецодежду за 4 миллиона рублей
Самара стала привлекательнее для инвесторов благодаря снижению задолженностей
В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников
В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов
Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды
Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления
В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество