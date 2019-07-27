Автомобиль Ford на Жигулевской ГЭС сгорел дотла, никто не пострадал
Жуткое ЧП со сгоревшей машиной обошлось без жертв и пострадавших. Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в субботу, 27 июля на дороге по Жиглевской ГЭС загорелся автомобиль Ford. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 15.20.
-На место прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 3 единиц техники и 11 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
Водитель и пассажиры во время покинули авто и успели спасти прицеп — домик на колесах. К сожалению, сам автомобиль Ford выгорел почти дотла. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и выясняют сумму причиненного огнем ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU