Автомобиль Ford на Жигулевской ГЭС сгорел дотла, никто не пострадал

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-27T19:30:27+03:00

К счастью, в ЧП никто не пострадал Фото: Яков КНЯЗЕВ

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Жуткое ЧП со сгоревшей машиной обошлось без жертв и пострадавших. Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, в субботу, 27 июля на дороге по Жиглевской ГЭС загорелся автомобиль Ford. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 15.20.

-На место прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 3 единиц техники и 11 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Водитель и пассажиры во время покинули авто и успели спасти прицеп — домик на колесах. К сожалению, сам автомобиль Ford выгорел почти дотла. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и выясняют сумму причиненного огнем ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU