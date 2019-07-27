2019-07-27T19:30:27+03:00
Происшествия

Автомобиль Ford на Жигулевской ГЭС сгорел дотла, никто не пострадал

Машина загорелась прямо во время движения
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
К счастью, в ЧП никто не пострадалК счастью, в ЧП никто не пострадалФото: Яков КНЯЗЕВ
Изменить размер текста:

Жуткое ЧП со сгоревшей машиной обошлось без жертв и пострадавших. Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, в субботу, 27 июля на дороге по Жиглевской ГЭС загорелся автомобиль Ford. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 15.20.

-На место прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 3 единиц техники и 11 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Водитель и пассажиры во время покинули авто и успели спасти прицеп — домик на колесах. К сожалению, сам автомобиль Ford выгорел почти дотла. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и выясняют сумму причиненного огнем ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около Жигулевска полыхающая машина перекрыла проезд по ГЭС (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация
В Сызрани нашли забытую скульптуру «Робинзона Крузо»
В воскресенье Самарскую область может накрыть гроза и порывистый ветер
Около Жигулевска полыхающая машина перекрыла проезд по ГЭС
Первый тайм матча Уфа - Крылья Советов закончился поражением гостей
В Тольятти ищут родственников слепого дедушки
Пожарную безопасность форума «iВолга 2.0» обеспечивают более 330 сотрудников МЧС
В Сызрани посередине проезжей части провалился асфальт
В Самаре и Тольятти новое жилье появляется быстрее, чем в заграничных мегаполисах
Квитанции за вывоз ТКО с ошибками приходят из-за отсутствия актуальной базы абонентов
Сызрань будет обеспечивать питьевой водой всю страну
Погода на начало рабочей недели в Самаре: холодать начнет уже с воскресенья
Лидеров Самарской области научат реализовывать нацпроекты
Самарские заключенные сошьют мужскую спецодежду за 4 миллиона рублей
Самара стала привлекательнее для инвесторов благодаря снижению задолженностей
В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников
В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов
Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды
Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления
В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество