Из-за коммунальной аварии на улице Димитрова подтопило газон и дорогу

27 Июль 22:33 2019-07-27T22:33:58+03:00

Люди беспокоятся, что могут остаться без холодной воды

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В субботу, 27 июля, в Самаре в районе рынка Шапито произошла коммунальная авария. Из-под земли на газоне забил маленький фонтанчик. Однако воды оказалось столько, что она подтопила газон и часть дороги.

Видео порыва и его последствий разместили в социальных сетях очевидцы. И сразу посыпались комментарии.

- Водоводы не рассчитаны на плотную застройку многоэтажками. Чтоб их обеспечить необходимым количеством воды, надо повысить скорость прохождения объема воды через тоже сечения трубы без поднятия общего давления. То есть ставят доп насосы. На что стандартная труба не рассчитана.Будут ещё прорывы, - считает Николай Поликашин.

Другие смотрели на более близкую перспективу, и предположили, что скоро видимо опять останутся без воды.

Об отключениях водоснабжения информации пока нет. В «Самарских коммунальных системах» оперативно отреагировали на сообщение о порыве и сообщили, что на место уже выехала ремонтная бригада.

ИСТОЧНИК KP.RU