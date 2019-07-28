2019-07-28T09:17:05+03:00
Общество

В Тольятти на пляже чуть не утонула «Нива»

Автомобиль спасали буквально всем пляжем
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Машина сдавала задом, пытаясь зацепить лодку, и провалилась в обрывМашина сдавала задом, пытаясь зацепить лодку, и провалилась в обрывФото: СОЦСЕТИ
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27 июля в Самарской области произошло ЧП. В Тольятти на Волге чуть не утонула «Шевроле Нива». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Легковушка заехала на пляж на полуострове Копылово.

— Сегодня на косе чуть было не утонула Нива. Спасибо неравнодушным людям, помогли вытащить машину из воды! — написала одна из местных жительниц.

Из видео, прикреплённого к записи, понятно: автомобиль вытаскивали чуть ли не всем пляжем. «Ниву» тросом пристегнули к другому внедорожнику, который и тянул отечественную легковушку.

Как именно машина попала в воду, неизвестно. Очевидица рассказала, что водитель «Нивы» сдал назад за лодкой — хотел зацепить за фаркоп. Но в этом месте на пляже резкий обрыв, и машину затянуто. Тем не менее, комментаторы иронизируют.

— У него же «Нива». Надо ведь на пляж, где люди загорают. Немало. Надо в воду заехать, ведь у меня «Шевик». Где же мне ещё показать все свои возможности, — шутят местные жители.

Также сообщается, что это не первый подобный случай на Копылово. Машины неоднократно уходили под воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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