Два человека погибли в смертельном ДТП в Самарской области

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-28T15:01:33+03:00

По предварительным данным, «Приора» не уступила дорогу «Гранте»

Изменить размер текста: A A

28 июля в Самарской области произошла крупная авария. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на трассе под Безенчуком столкнулись два отечественных автомобиля «Гранта» и «Приора».

— Мужчина, который ехал на «Гранте», следовал по главной дороге, «Приора» поворачивала и была обязана уступить. Не уступила, — пишут свидетели аварии.

В ДТП погибли два человека — водитель «Гранты» и пассажирка «Приоры». Водителя «Приоры», предполагаемого виновник аварии, госпитализировали. По мнению очевидцев, он был пьяный.

Судя по фото с места происшествия, авария произошла около остановки общественного транспорта. Обе легковушки получили серьёзные повреждения. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Сейчас полицейские выясняют, почему произошла авария и кто в ней виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU