Из-за аварии на трассе М-5 «Урал» скопилась шестикилометровая пробка
«Мазду» от удара развернуло поперёк дороги, и иномарка заблокировала движение
К счастью, в аварии никто не пострадалФото: Соцсети
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28 июля в Самарской области произошло крупное ДТП. Между Тольятти и Сызранью около Александровки столкнулись грузовая «Газель» и «Мазда». Об этом сообщают очевидцы. От удара иномарку развернуло поперёк дороги. К счастью, обошлось без пострадавших.
Автомобили блокировали движение со стороны Сызрани. В итоге на федеральной трассе скопилась пробка протяжённостью около шести километров. Около Большой Рязани сломался грузовик, который ещё больше осложнил дорожную ситуации.
Автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и по возможности планировать маршруты следования заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU