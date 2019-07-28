2019-07-28T18:59:41+03:00
Общество

В Самаре вытащили тело мужчины, который утонул неделю назад

Утопленника достали очевидцы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В МЧС просят не купаться в неблагоустроенных местахВ МЧС просят не купаться в неблагоустроенных местахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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28 июля в Самаре очевидцы вытащили тело утопленника. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. 49-летний мужчина погиб еще 21 июля.

- В 10:45 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Волжский из озера 2-ой Падовский карьер в районе поселка Падовка очевидцы извлекли тело мужчины 1970 года рождения. Он погиб 21 июля, - прокомментировали в ведомстве.

Накануне вечером из озера Боковое извлекли тело утонувшего мужчины. В МЧС просят быть осторожнее, находясь у воды. Важно изучить правила поведения на воде и следовать им. Кроме того, нельзя нырять в незнакомы местах. Также нужно избегать неблагоустроенных пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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