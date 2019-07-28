В Самаре вытащили тело мужчины, который утонул неделю назад
28 июля в Самаре очевидцы вытащили тело утопленника. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. 49-летний мужчина погиб еще 21 июля.
- В 10:45 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Волжский из озера 2-ой Падовский карьер в районе поселка Падовка очевидцы извлекли тело мужчины 1970 года рождения. Он погиб 21 июля, - прокомментировали в ведомстве.
Накануне вечером из озера Боковое извлекли тело утонувшего мужчины. В МЧС просят быть осторожнее, находясь у воды. Важно изучить правила поведения на воде и следовать им. Кроме того, нельзя нырять в незнакомы местах. Также нужно избегать неблагоустроенных пляжей.
ИСТОЧНИК KP.RU