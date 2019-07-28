В Самарской области собаки загрызли лису и начали охоту на ее детенышей
Местные жители беспокоятся о судьбе лисят и пытаются их пристроить
Лисята очень доверчивы и не боятся людейФото: соцсети
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В Сызрани стая бездомных собак загрызла лису, которая вместе с детенышами поселилась на городском пляже. Об этом сообщает издание «КТВ-Луч» со ссылкой на местных жителей.
- Лисята не боятся людей и совсем глупенькие. Собаки теперь начали на них охотиться. Помогите животным, возьмите их себе, - пишут сызранцы.
Лисята выглядят худыми и голодными. Их подкармливают на железнодорожной станции «Сызрань-город». Лисье семейство раньше видели на дорогах в Сызрани. Они спокойно выходили к людям и позировали для фото.
ИСТОЧНИК KP.RU