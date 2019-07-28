В Самарской области собаки загрызли лису и начали охоту на ее детенышей

28 Июль 22:02 2019-07-28T22:02:36+03:00

Лисята очень доверчивы и не боятся людей Фото: соцсети

Местные жители беспокоятся о судьбе лисят и пытаются их пристроить

Изменить размер текста: A A

В Сызрани стая бездомных собак загрызла лису, которая вместе с детенышами поселилась на городском пляже. Об этом сообщает издание «КТВ-Луч» со ссылкой на местных жителей.

- Лисята не боятся людей и совсем глупенькие. Собаки теперь начали на них охотиться. Помогите животным, возьмите их себе, - пишут сызранцы.

Лисята выглядят худыми и голодными. Их подкармливают на железнодорожной станции «Сызрань-город». Лисье семейство раньше видели на дорогах в Сызрани. Они спокойно выходили к людям и позировали для фото.

ИСТОЧНИК KP.RU