2019-07-29T08:27:44+03:00
Общество

В Самарской области для проведения переписи населения привлекут безработных, студентов и преподавателей

Подсчет всех, кто живет на территории региона, намечен на 2020 год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правительство Самарской области дало поручение начать подготовку к проведению переписи населенияПравительство Самарской области дало поручение начать подготовку к проведению переписи населения
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В Самарской области в 2020 году пройдет всероссийская перепись населения. Подготовка к ней начинается уже сейчас. Региональное правительство опубликовало распоряжение, в котором указываются поручения почти для каждого министерства области.

Так, министерство энергетики и ЖКХ должно будет до 1 сентября 2020 года предоставить Росстату информацию о количестве квартир и проживающих там людях. Министерству труда поручили привлечь к подготовке и проведению переписи населения безработных и других незанятых граждан. Такое же задание дали и министерству образованию и науки. Только это ведомство должно привлечь студентов и преподавателей. Министерство социально-демократической и семейной политики должно обеспечить проведение переписи среди тех, кто постоянно проживает в социальных и медицинских учреждениях.

Что касается органов местного самоуправления, то им поручили до 1 января 2020 года создать специальные комиссии по подготовке и проведению переписи. Также чиновники должны до 1 июля 2020 года найти недостающие и заменить устаревшие указатели с названиями улиц, номерами домов и квартир. Кроме того, в следующем году они не должны проводить муниципальных и административно-территориальных преобразований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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