В Самаре пройдет фестиваль в память об ушедших рок-музыкантах

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-29T08:46:16+03:00

На бесплатном фестивале выступят местные исполнители, а также группа из Санкт-Петербурга

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В Самаре в парке имени Юрия Гагарина пройдет бесплатный рок-фестиваль «Черное Знамя». Он будет посвящен памяти ушедших рок-музыкантов.

- На фестивале выступит группа из Санкт-Петербурга «Разные люди». Это хэдлайнер фестиваля. Также свои песни исполнят Борис Чирков, DJORFREE, «Море!», «Спринт», «Фонарь», «Мания величия», проект «Громко!», Old Nrain, Must Die, Mishel's band, - рассказали организаторы мероприятия.

Пройдет рок-фестиваль 17 августа. Открытие намечено на 16:30. Вход на мероприятие будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU