Житель Новокуйбышевска едва не остался без заграничного отпуска из-за долга в полмиллиона рублей
В Новокуйбышевске мужчина задолжал по кредиту почти 540 тысяч рублей, но не спешил их возвращать. Вспомнить о долге ему помогли судебные приставы.
- В отношении жителя Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Однако мужчина игнорировал требование о выплате долга. В итоге ему запретили выезжать за пределы России. Об ограничении он вспомнил только тогда, когда собрался ехать в отпуск за границу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Мужчина испугался, что не сможет отдохнуть на курорте, и сразу же поспешил полностью оплатить свой долг. В результате приставы сняли с него запрет и окончили исполнительное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU