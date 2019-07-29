Житель Новокуйбышевска едва не остался без заграничного отпуска из-за долга в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-29T09:34:55+03:00

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В Новокуйбышевске мужчина задолжал по кредиту почти 540 тысяч рублей, но не спешил их возвращать. Вспомнить о долге ему помогли судебные приставы.

- В отношении жителя Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Однако мужчина игнорировал требование о выплате долга. В итоге ему запретили выезжать за пределы России. Об ограничении он вспомнил только тогда, когда собрался ехать в отпуск за границу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мужчина испугался, что не сможет отдохнуть на курорте, и сразу же поспешил полностью оплатить свой долг. В результате приставы сняли с него запрет и окончили исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU