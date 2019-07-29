2019-07-29T09:53:26+03:00
Происшествия

В Самаре устроившего ДТП водителя привязали к столбу, чтобы не убежал

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Антон Шепелев / Самара LifeФото: Антон Шепелев / Самара LifeФото: vk.com
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Поздно вечером в воскресенье, 28 июля, в исторической части Самары произошло ДТП. Там в районе филармонии водитель минивэна врезался в легковушку. При этом, как утверждают очевидцы в соцсетях, водитель был пьян и вообще вел себя неадекватно.

- Сначала мужчина пытался убедить всех, что это в него врезались, потом стал материть всех подряд и попытался сбежать с места ДТП. В итоге его догнали и привязали к столбу, чтобы он обязательно дождался приезда сотрудников полиции, - рассказали свидетели происшествия.

Был ли мужчина на самом деле пьян, предстоит установить с помощью экспертизы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Авария с участием минивэна и легковушки произошла возле филармонии Фото: vk.com

Авария с участием минивэна и легковушки произошла возле филармонииФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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