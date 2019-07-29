Тольяттинский «Акрон» обыграл саратовский «Сокол» в Кубке России по футболу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-29T09:58:06+03:00

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Тольяттинский футбольный клуб «Арон», который в этом сезоне дебютировал в ПФЛ, пробился в 1/64 финала Кубка России. В 1/128 красно-черные обыграли саратовский «Сокол». Матч проходил в Жигулевске, где пока играет домашние матчи «Акрон», и завершился со счетом 3:1. Дублем у тольяттинцев отметился Роман Халиуллов, еще один мяч забил Андрей Титов.

- Я думаю, зрителям игра понравилась, было много голевых моментов. Жалко, конечно, что не все забили. Но зрители подходят, благодарят, им нравится, значит все хорошо, - подвел итоги встречи главный тренер «Акрона» Дмитрий Емельянов.

В следующем раунде Кубка России тольяттинцы сыграют с ульяновской «Волгой». Матч пройдет 4 августа в 18:00 в Жигулевске. Победитель этой пары сыграет с представителем ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU