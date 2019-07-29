Хинштейн: В администрации нацпарка «Самарская Лука» прошли обыски

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-29T12:04:47+03:00

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Правоохранители начали проверку в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Их заподозрили в мошенничестве. Об этом в своем Твиттер-аккаунте сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц нацпарка. В администрации «Самарской Луки» и дома у директора Александра Губернаторова прошли обыски, - рассказал народный избранник, предоставив снимки постановления о возбуждении уголовного дела.

Судя по документу, в период с 2013 по 2017 год некие сотрудники нацпарка и Общественного регионального фонда развития получили от различных предприятий спонсорскую помощь на развитие особо охраняемой природной территории «Самарской Луки». Так, в 2015 году поступили деньги на реконструкцию здания заводоуправления Г.С. Ванюшина, но в итоге работы там проводились за счет собственных средств нацпарка. В 2016-2017 годах «Самарской Луке» выделялись благотворительные средства на очистку и благоустройство двух родников в Сосново-Солонецком лесничестве. Однако и в этом случае работы провели за счет денег нацпарка. В итоге неустановленные лица похитили более 1 млн рублей.

Информацию об обысках корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе нацпарка подтвердили. А вот насчет уголовного дела сообщили, что «нет никакого уголовного дела».

ИСТОЧНИК KP.RU