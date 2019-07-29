В Самарской области всем пляжем доставали из Волги тонущую «Ниву»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-29T13:46:42+03:00

Водитель, сдавая назад, не заметил резкий обрыв и угодил в воду

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В субботу, 27 июля, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там на полуострове Копылово в Тольятти едва не утонул автомобиль «Шевроле Нива». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На косе чуть было не утонула «Нива». Хорошо, что на пляже оказалось много неравнодушных людей. Они помогли вытащить машину из воды, - рассказала местная жительница.

По словам свидетелей происшествия, «Ниву» вытаскивали из реки почти всем пляжем. Несколько мужчин зашли в воду и начали толкать машину. В операции по вызволению авто также помогал внедорожник, к которому с помощью троса пристегнули «Ниву». В итоге машину удалось вытянуть на берег.

Как рассказывают очевидцы, «Шевроле Нива» угодила в реку, пытаясь зацепить лодку за фаркоп. В этом месте на пляже резкий обрыв, но, видимо, водитель, сдавая назад, этого не знал или просто не заметил.

ИСТОЧНИК KP.RU