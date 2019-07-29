2019-07-29T15:05:02+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева бесплатно выступят «Хлеб» и Noize MC

Музыканты исполнят свои хиты на концерте в честь баскетбольного турнира
Анастасия ФИЛАТОВА
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Популярные музыканты выступят на баскетбольном турнире совершенно бесплатноПопулярные музыканты выступят на баскетбольном турнире совершенно бесплатноФото: Наталья АНТОНОВИЧ
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Этим летом на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет юбилейный турнир по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. Гостей мероприятия ждут не только соревнования спортсменов, но еще шоу летающих баскетболистов, фестиваль диджеев и выступления популярных артистов.

- На концерте в честь турнира выступят группа «Хлеб» и Noize MC. Выступление группы «Хлеб» начнется в 17:00, а Noize MC — в 18:00, - рассказали организаторы.

Баскетбольный турнир и концерт пройдут на площади Куйбышева 30 августа. Вход на них будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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