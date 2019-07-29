2019-07-29T15:44:27+03:00
Общество

В Тольятти прокуратура потребовала через суд отремонтировать 21 жилой дом

Соответствующие иски надзорное ведомство предъявило региональному Фонду капремонта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители 21 дома в Центральном районе Тольятти ждут ремонта уже несколько летЖители 21 дома в Центральном районе Тольятти ждут ремонта уже несколько летФото: Архив "КП"
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В Тольятти прокуратура предъявила 21 иск к Фонду капитального ремонта Самарской области. Поводом для этого послужило то, что ведомство не провело аукционы на заключение договоров с подрядчиками для ремонта нескольких домов в Центральном районе города.

- Проверка показала, что 21 многоквартирный дом с 2014 года был включен в региональную программу капитального ремонта. Работы там должны были выполнить в 2017-2019 годах. Однако за 6 месяцев 2019 года региональный оператор никаких мер для этого не принял, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района Тольятти.

Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало, чтобы Фонд капремонта устранил все нарушения и провел необходимые работы в домах. Иски прокуроров рассмотрит Ленинский районный суд Самары. Заседания намечены на 6 и 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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