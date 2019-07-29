В Самаре жители и УК Промышленного района не доплатили за воду 392,7 млн рублей
В Самаре коммунальщики составили антирейтинг городских районов, жители которых накопили приличные долги за холодную воду и канализацию. Его лидером стал Промышленный район.
- Долг жителей Промышленного района составил 206 млн рублей, а УК ТСЖ и ЖСК — 186,7 млн рублей. Второе место занял Кировский район, жители которого задолжали за воду 200 млн рублей, а УК — 22,1 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Советский район. Здесь жители не доплатили за коммунальные услуги 153,6 млн рублей, а управляющие компании — 26,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Что касается должников среди бюджетных организаций, то большая их часть сейчас находится в Октябрьском районе. А вот в прошлом году лидером антирейтинга должников этой категории был Самарский район. Отметим, что общий долг жителей и организаций Самары перед коммунальщиками составляет 1,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU