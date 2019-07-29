Изменили схему движения автобусы, курсирующие по улице Ново-Вокзальной в Самаре

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-29T19:26:35+03:00

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В Самаре из-за ремонта тепловых сетей до 12 ночи 15 сентября ограничат движение транспорта на улице Ново-Вокзальной. Речь идет о двух участках - от улицы Фадеева до Московского шоссе со стороны Стара-Загоры и на участке протяженностью 50 метров от Московского шоссе в сторону Ново-Садовой.

- Автобусы, курсирующие по этому маршруту, пустят по временной схеме. Трамваи, которые ездят на Ново-Вокзальной, маршрут не изменят, - сообщили в администрации города.

В объезд пустят автобусы № 55, 96, 205, 272, 295. 55, 96 и 205 будут объезжать перекрытые участки по улице Фадеева, 272 295 - по Силовой, Жигулевской и также Фадеева. Напомним, проезд по Ново-Вокзальной перекрыли вечером 25 июля, в четверг. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU