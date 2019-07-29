2019-07-29T20:42:29+03:00
Происшествия

В самарском кафе мужчина дал 200 тысяч рублей полицейскому, попросив его не проводить проверку

По факту преступления возбуждено уголовное дело, правоохранители считали, что в заведении незаконно реализуется алкогольная продукция
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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23 июля следователи возбудили уголовное дело по факту дачи взятки в крупном размере полицейскому. Как сообщили "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, их ведомством принятие процессуального решения принято законным и обоснованным.

- Установлено, что 28 июня в 13-00 в кафе "Веста" на улице Стара-Загора местный житель, действуя в рамках оперативного эксперимента, дал 200 тысяч рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, - рассказывают правоохранители.

Деньги предназначались за прекращение проверки по делу, которое находилось в производстве у полицейского. В материалах говорилось о том, что в "Весте" алкогольная продукция реализуется с нарушением закона.

Сейчас расследование продолжается. Следователи Промышленного отдела СУ СК по региону устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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