Губернатор пригрозил отправить в черный список проектировщика детского сада в Курумоче

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-30T09:31:03+03:00

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Строительство детского сада на 150 мест в поселке Курумоч затягивается. Объект должны были ввести в эксплуатацию в сентябре, но теперь срок перенесли на октябрь 2019 года.

- Проект 2015 года, проходил 3 корректировки. С последними мы вышли 2 недели назад. Теперь необходимо провести торги,- объяснил причину переноса сроков заместитель министра строительства региона Сергей Пичушкин, отметив, что на проектировщика уже написали жалобу.

Глава региона Дмитрий Азаров, который посетил 29 июля стройплощадку, отметил, что если организация делает плохие проекты, то ее нужно отправить в черный список.

- Проектировщик подвел по этому объекту, значит все штрафные санкции к нему должны быть применены. Заявляйте, чтобы в конкурсах на госзаказах он больше не участвовал, - поручил губернатор.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, проектировщик не учел требования по доступности детского сада для маломобильных групп, а также новые технические условия на инженерное обеспечение. Перечень недоработок состоит из 25 пунктов.

- Как вы приняли такой проект? Вы должны быть на объекте каждый день и постоянно контролировать ход работ. У вас постоянно срываются сроки! Если вы так будете работать, передадим объекты в те районы, где их строительство будут сопровождать на каждом этапе, - обратился Дмитрий Азаров к главе Волжского района.

Сейчас готовность здания составляет 87%. Рабочие уже подключили все необходимые коммуникации и частично выполнили чистовую отделку. Также они занимаются благоустройством прилегающей территории. Предполагается, что внешний контур будет приведен в порядок к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU