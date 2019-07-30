В Самарской области свиноферму обвинили в массовой гибели рыбы в Тростянке
Предприятие сбрасывало в реку отходы
Из-за сброса свинофермой отходов в реку произошла массовая гибель рыбФото: Архив "КП"
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В Самарской области привлекли к ответственности свинокомплекс, по вине которого произошла массовая гибель рыбы в реке Тростянке. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры.
- Установлено, что массовая гибель водных биологических ресурсов произошла из-за сброса в реку отходов свинокомплекса. Ущерб составил более 743 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.
Суд Кинельского района удовлетворил иск прокурора и обязал организацию возместить причиненный ущерб. Исполнение решения служителей Фемиды находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU