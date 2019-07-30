Футбольная команда девочек из Самары победила на международном турнире в Дании
Спортсменки из СШОР №11 завевали трофей DanaCup
Тренирует команду Галина Комарова. Фото: twitter.com/Depsporta_63
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Команда девочек из Самары СШОР №11 до 14 лет победили в международном турнире в Дании – DanaCup 2019. Соревнований проходили с 22 по 27 июля в городе Йоринг. Тренирует команду Галина Комарова, сообщает департамент физической культуры и спорта Самары.
- Футбол в Самаре - больше, чем футбол! Футбольная команда девочек «СШОР № 11» стала обладательницей главного трофея международного турнира DanaCup 2019, который проходил в Дании в городе Йоринг с 22 по 27 июля. Поздравляем с победой! – говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU