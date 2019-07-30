2019-07-30T10:55:23+03:00
Спорт

Футбольная команда девочек из Самары победила на международном турнире в Дании

Спортсменки из СШОР №11 завевали трофей DanaCup
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Тренирует команду Галина Комарова. Фото: twitter.com/Depsporta_63Тренирует команду Галина Комарова. Фото: twitter.com/Depsporta_63
Изменить размер текста:

Команда девочек из Самары СШОР №11 до 14 лет победили в международном турнире в Дании – DanaCup 2019. Соревнований проходили с 22 по 27 июля в городе Йоринг. Тренирует команду Галина Комарова, сообщает департамент физической культуры и спорта Самары.

- Футбол в Самаре - больше, чем футбол! Футбольная команда девочек «СШОР № 11» стала обладательницей главного трофея международного турнира DanaCup 2019, который проходил в Дании в городе Йоринг с 22 по 27 июля. Поздравляем с победой! – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили
Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»
В Самаре на улице Земеца за незаконную врезку в водопровод арестовали ангар
ХК «Лада» крупно уступил «Челмету» во втором предсезонном матче
В Новокуйбышевске коллекторов накажут за слишком частные звонки в детский сад
Пожар на Галактионовской в Самаре: огонь охватил двухэтажный дом в центре города
Прокуратура проверит законность назначения Натальи Ржевской на пост замглавы самарского минЖКХ
Самарская сетевая компания реконструирует подстанцию для подключения многодетных семей Отрадного
К концу лета на Крымской площади в Самаре появится сухой фонтан и мозаичное панно
В Самарской области 30 июля был побит температурный рекорд 116-летней давности
Самарская ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили проекты участников iВолги 2.0
МФК «Динамо Самара» подписал своего лучшего бомбардира Владимира Саносяна
В Самаре на Пугачевском тракте забил многометровый гейзер
В Самарской области свиноферму обвинили в массовой гибели рыбы в Тростянке
В Самаре пассажиры автобуса защитили кондуктора автобуса № 67 от слишком рьяных контролеров
Хоккеисты «Лады» победили «Челмет» в первом контрольном матче межсезонья
Приставы сделали машины сызранца неликвидными из-за долга по налогам
Билайн добавил опции для глухих и слабослышащих в тариф «Социальный пакет»
Губернатор пригрозил отправить в черный список проектировщика детского сада в Курумоче
В Самаре «Алладин» отсудил у города квартал в Промышленном районе
В Самаре горожане выступят в защиту конституционных прав
В Самарской области из-за опасности пожаров запретили охотиться на дичь
Под Самарой женщина на «Рено» не справилась с управлением и устроила ДТП с 8 пострадавшими