Самарская сетевая компания реконструирует подстанцию для подключения многодетных семей Отрадного

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-30T13:12:26+03:00

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По проекту энергообъект будет практически полностью обновлен: уже проведена планировка территории подстанции и устройство фундамента под оборудование. «Осиновская» получила новое, современное распределительное устройство наружной установки класса напряжения 6 кВ и открытое распределительное устройство 35 кВ.

Новое оборудование обладает рядом преимуществ: высокой эксплуатационной надежностью, увеличенным механическим ресурсом и удобством в обслуживании. Это особенно важно, так как район, расположенный рядом с подстанцией, в настоящее время развивается, здесь выделяются земельные участки для многодетных семей, электроснабжение которых в перспективе будет обеспечивать «Осиновская». Специалисты ССК предусмотрели возможность новых подключений и включили в проект реконструкции дополнительные ячейки, тем самым увеличив резерв мощности подстанции.

Модернизированный энергообъект будет введен в эксплуатацию в сентябре после проведения необходимых монтажных и пуско-наладочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU