Пожар на Галактионовской в Самаре: огонь охватил двухэтажный дом в центре города
Сегодня днем, во вторник 30 июля, в историческом центре Самары произошел пожар. В районе пересечения улиц Галактионовской и Маяковского загорелся деревянный двухэтажный дом. Случилось это примерно в 14-00.
- Площадь возгорания, по предварительным данным, составила больше 100 квадратных метров. Горит дом и надворные постройки по адресу Галактионовская, 215. На месте происшествия работают пожарные, - сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших пока нет. Открытый огонь уже практически ликвидировали. В социальных сетях происшествие активно обсуждают. Кто-то говорит, что готовят место под застройку, а другие, что дом давно расселен и горит уже второй раз.
Пожар на Галактионовской в Самаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU