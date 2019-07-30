Пожар на Галактионовской в Самаре: огонь охватил двухэтажный дом в центре города

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-30T14:20:27+03:00

На пересечении Галактионовско й Маяковского в Самаре произошел пожар, на месте работают специалисты МЧС

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, во вторник 30 июля, в историческом центре Самары произошел пожар. В районе пересечения улиц Галактионовской и Маяковского загорелся деревянный двухэтажный дом. Случилось это примерно в 14-00.

- Площадь возгорания, по предварительным данным, составила больше 100 квадратных метров. Горит дом и надворные постройки по адресу Галактионовская, 215. На месте происшествия работают пожарные, - сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет. Открытый огонь уже практически ликвидировали. В социальных сетях происшествие активно обсуждают. Кто-то говорит, что готовят место под застройку, а другие, что дом давно расселен и горит уже второй раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/723081" frameborder="0"></iframe> Пожар на Галактионовской в Самаре.

-

ИСТОЧНИК KP.RU