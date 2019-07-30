2019-07-30T14:20:27+03:00
Происшествия

Пожар на Галактионовской в Самаре: огонь охватил двухэтажный дом в центре города

На пересечении Галактионовско й Маяковского в Самаре произошел пожар, на месте работают специалисты МЧС
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Фото:Подслушано СамараФото:Подслушано СамараФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня днем, во вторник 30 июля, в историческом центре Самары произошел пожар. В районе пересечения улиц Галактионовской и Маяковского загорелся деревянный двухэтажный дом. Случилось это примерно в 14-00.

- Площадь возгорания, по предварительным данным, составила больше 100 квадратных метров. Горит дом и надворные постройки по адресу Галактионовская, 215. На месте происшествия работают пожарные, - сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет. Открытый огонь уже практически ликвидировали. В социальных сетях происшествие активно обсуждают. Кто-то говорит, что готовят место под застройку, а другие, что дом давно расселен и горит уже второй раз.

Пожар на Галактионовской в Самаре.

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили
Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»
В Самаре на улице Земеца за незаконную врезку в водопровод арестовали ангар
ХК «Лада» крупно уступил «Челмету» во втором предсезонном матче
В Новокуйбышевске коллекторов накажут за слишком частные звонки в детский сад
Прокуратура проверит законность назначения Натальи Ржевской на пост замглавы самарского минЖКХ
Самарская сетевая компания реконструирует подстанцию для подключения многодетных семей Отрадного
К концу лета на Крымской площади в Самаре появится сухой фонтан и мозаичное панно
В Самарской области 30 июля был побит температурный рекорд 116-летней давности
Самарская ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Футбольная команда девочек из Самары победила на международном турнире в Дании
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили проекты участников iВолги 2.0
МФК «Динамо Самара» подписал своего лучшего бомбардира Владимира Саносяна
В Самаре на Пугачевском тракте забил многометровый гейзер
В Самарской области свиноферму обвинили в массовой гибели рыбы в Тростянке
В Самаре пассажиры автобуса защитили кондуктора автобуса № 67 от слишком рьяных контролеров
Хоккеисты «Лады» победили «Челмет» в первом контрольном матче межсезонья
Приставы сделали машины сызранца неликвидными из-за долга по налогам
Билайн добавил опции для глухих и слабослышащих в тариф «Социальный пакет»
Губернатор пригрозил отправить в черный список проектировщика детского сада в Курумоче
В Самаре «Алладин» отсудил у города квартал в Промышленном районе
В Самаре горожане выступят в защиту конституционных прав
В Самарской области из-за опасности пожаров запретили охотиться на дичь
Под Самарой женщина на «Рено» не справилась с управлением и устроила ДТП с 8 пострадавшими