В Самаре на улице Земеца за незаконную врезку в водопровод арестовали ангар

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-30T14:18:11+03:00

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В Самаре на улице Земеца арестовали ангар. Дело в том, что его хозяин несколько лет назад самовольно подключился к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Помещение мужчина использовал как автомойку и гараж.

- Незаконную врезку специалисты обнаружили еще в 2017 году. Мужчина пытался скрыть этот факт, демонтировав врезку и заложив кирпичами место пролегания трубы, но его это не спасло. В конце 2018 года суд признал, что самарец незаконно пользовался водой, и обязал его вернуть ресурсоснабжающей организации 1,6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Мужчина не поспешил оплатить долг, в итоге пришлось арестовать его имущество — ангар площадью 509 кв.м. Если он так и не погасит задолженность, то это помещение продадут на торгах, а деньги перечислят коммунальщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU