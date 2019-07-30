2019-07-30T14:54:32+03:00
Общество

В Самаре более 3 млн рублей направят на отлов 825 бродячих собак

Сейчас городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отловленных собак будут помещать в карантин, а потом отдавать в приюты или новым владельцамОтловленных собак будут помещать в карантин, а потом отдавать в приюты или новым владельцамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мэрия Самары ищет подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных собак. За оказание этих услуг чиновники готовы заплатить 3,135 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит поймать тех собак, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен. Всего он должен отловить 825 собак, - говорится в техзадании.

Отловом бездомных четвероногих будут заниматься специальные бригады, состоящие из двоих человек, имеющих прививки от бешенства, а также не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Сотрудникам подрядной организации будет запрещено ловить псов при детях, снимать животных с привязи, использовать огнестрельное оружие, отравляющие приманки и яды, ловить собак без соответствующего заказа-наряда, изымать животных без согласия владельцев, а также присваивать их себе.

Следующим этапом после отлова будет помещение животных в карантин. Там они будут находиться в течение 10 дней, после чего их будут отправлять либо в приюты, либо передавать новым владельцам. В случае, если у собак выявят признаки бешенства или иного серьезного заболевания, то к ним будет применена эвтаназия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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