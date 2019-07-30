2019-07-30T15:04:46+03:00
Спорт

В Самарской области аэростат ГИБДД поймал 5 нарушителей правил дорожного движения

Всем пойманным водителям грозит штраф 5 000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Аэростат ГИБДД.Аэростат ГИБДД.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области запустили аэростат ГИБДД. За три дня работы (с 25 по 27 июля) с помощью летательного аппарата, который запустили в Красноярском районе, поймали 5 нарушителей ПДД, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

- В аэростате на специальном подвесе устанавливается видеокамера с разным углом обзора, которая многократно увеличивает видимость. Профессиональная оптика позволяет различить государственный регистрационный знак автомобиля как днем, так и ночью. Аэростат заметен издалека, но то, что он запущен, большинство водителей не знали, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Нарушителям вменяют выезд на встречу. Наказание – 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав на 4-6 месяцев.

В главке отмечают, что аэростат ГИБДД продолжит и дальше работать в Самарской области, однако куда именно его направят в следующий раз, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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