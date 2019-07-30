2019-07-30T16:09:22+03:00
Происшествия

В Тольятти на козырьке подъезда обнаружили труп человека, очевидцы сделали фото

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело доставали с козырька спасателиТело доставали с козырька спасателиФото: соцсети
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Накануне днем, в понедельник 29 июля, на козырьке подъезда многоэтажного дома в Тольятти обнаружили труп человека. Обстоятельства гибели мужчины сейчас устанавливаются.

- Тело местные жители нашли по адресу Спортивная, 18. Предварительная версия - суицид, отрабатываются и другие. Причины такого поступка мужчины пока неизвестны, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Личность погибшего уже установлена. Парню было 28 лет. Сейчас в причинах случившегося разбираются сотрудники следственных органов. По итогам их работы будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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