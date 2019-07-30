В Самарской области мужчина украл у бывшей жены паспорт, чтобы она снова не вышла замуж

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-30T16:12:17+03:00

Мужчина принял на грудь и стащил из дома бывшей жены все документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Исаклинском районе в ближайшее время предстанет перед судом 57-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он украл у бывшей супруги паспорт и другие важные документы.

- По версии следствия, мужчина не хотел, чтобы его экс-супруга вышла замуж за другого, поэтому решил помешать этому. Он, употребив спиртное, проник в ее дом и украл оттуда паспорт женщины, сберкнижку, СНИЛС и справку об освобождении из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование дела и направили его в суд. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU