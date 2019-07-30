2019-07-30T16:12:17+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина украл у бывшей жены паспорт, чтобы она снова не вышла замуж

Теперь ревнивцу грозит уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчина принял на грудь и стащил из дома бывшей жены все документыМужчина принял на грудь и стащил из дома бывшей жены все документыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Исаклинском районе в ближайшее время предстанет перед судом 57-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он украл у бывшей супруги паспорт и другие важные документы.

- По версии следствия, мужчина не хотел, чтобы его экс-супруга вышла замуж за другого, поэтому решил помешать этому. Он, употребив спиртное, проник в ее дом и украл оттуда паспорт женщины, сберкнижку, СНИЛС и справку об освобождении из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование дела и направили его в суд. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-глава самарского Фонда капремонта Михаил Архипов и его брат еще на три месяца останутся в СИЗО
Он не наш, мы ни при чем! Министерство транспорта объяснило, почему на автовокзале в Самаре хамят
Ремонт спуска к причалу в Рождествено привел к возбуждению уголовного дела
В Тольятти на козырьке подъезда обнаружили труп человека, очевидцы сделали фото
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Московское шоссе
Рыжеволосых самарцев зовут в зоопарк на встречу с лисом Ричардом и камерунским козликом
Самарцам дадут 5 дней на определение порядка благоустройства парков и скверов в 2020 году
В Самарской области устроят помидорный фестиваль с конкурсом на лучший овощной костюм
В Самарской области аэростат ГИБДД поймал 5 нарушителей правил дорожного движения
В Самаре более 3 млн рублей направят на отлов 825 бродячих собак
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром
Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили
Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»
В Самаре на улице Земеца за незаконную врезку в водопровод арестовали ангар
ХК «Лада» крупно уступил «Челмету» во втором предсезонном матче
В Новокуйбышевске коллекторов накажут за слишком частые звонки в детский сад